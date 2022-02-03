CHP'li Öztrak: Erdoğan'ın deneyi milletimize çok pahalıya patladı

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:24

TÜİK Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerinde, Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu yüzde 48,69 olarak kaydedildi. Enflasyon verilerinin tarihi bir rekor kırmasıyla CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Enflasyon değerlendirmesinde grafiklerle yaşanan tarihi artışı gösteren CHP'li vekil şunları kaydetti:

''Hem tüketici hem de üretici enflasyonu, Ocak ayında “mevcut serinin” rekorunu kırdı. Ocak ayında tüketici enflasyonu % 11.10; Üretici enflasyonu % 10,45 oldu. ENAG grubuna göre ise Ocak'ta tüketici enflasyonu % 15,52





Yine geçmişe dönüp baktığımızda, 1988’den bu yana en yüksek Ocak enflasyonunu, bu yıl yaşadık. Ama daha da vahimi; Aralık’taki rekorun (%13,58) üzerine, İkinci bir enflasyon rekorunu (%11,10) tarihte ilk kez yaşıyoruz. Erdoğan'ın deneyi milletimize çok pahalıya patladı





Ocak ayında üretici enflasyonu, tüketici enflasyonun altında kaldı. Ancak hala "turpun büyüğü heybede". 12 aylık üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark 45 puan ile yine rekor tazeledi. Üretici fiyatlarından tüketiciye doğru korkunç bir tsunami gelmeye devam ediyor





Memura "2022’nin ilk 6 ayı için % 5’lik zammı, % 7,5 yaptık" diyerek, günlerce caka sattılar. Memura zam % 7,5. Ocak enflasyonu % 11,1. Memur maaşlarına yapılan zam, daha yılın ilk 21 gününde eridi gitti. Memur şimdiden alacaklı. Milletten utanıp özür dilerler mi? Ne gezer!





“Faizi indirdik, enflasyon daha da düşecek”, “Enflasyon kamburunu bir süre taşıyacağız” “Enflasyon Ocak’ta negatif olur”, “Enflasyon Ocak’ta pik yapar” “Enflasyon Nisan’da pik yapar” diyerek, milletin üzerindeki yükü, ağırlaştırdıkça ağırlaştırıyorlar.''