CHP'li Veli Ağbaba'dan asgari ücret tepkisi

16 Aralık 2021 Perşembe, 16:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 yılı için asgari ücretin 4250 TL olduğunu duyurmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba “4250 TL Asgari ücret ne dolar karşısındaki kaybı yerine koydu, ne de asgari ücretlinin sofrasından eksilen ürünleri tam olarak karşıladı. Kurdaki artışın henüz tüketiciye tam yansımadığını düşündüğümüzde asgari ücrete gelen bu zam, asgari ücretlinin cebine dahi girmeden yok olup gidecektir’’ dedi

"EMEK DÜŞMANLIĞIDIR"

Ağbaba Erdoğan’ın açıklamalarını da eleştirerek "Asgari ücretliye bizim paramız Türk Lirasıdır" diyor. Yandaşa, Katarlılara, beşli çeteye, dövizle, dolarla ihale dağıtanların mevzu emekçiye gelince 'milli paramızı' hatırlaması en hafif deyimiyle emek düşmanlığıdır.

Ayrıca yıllardır asgari ücretin vergi yükü altında ezilmesine AKP yıllarca dile getirdiğimiz bir vaadi daha gerçekleştirdi. Asgari ücretten vergi kaldırıldı. AKP'nin sözümüze gelmiş olması emekçiler adına olumlu bir gelişmedir " ifadelerinde bulundu.

"EN AZ 5900 TL OLMASI GEREKİRDİ’’

Ağbaba'nın açıklaması şöyle;

“Merkez Bankasının bugün ki faiz indirimi ile birlikte doların 15TL’yi de geçtiğini düşündüğümüzde, asgari ücretin sene başından bu yana olan kaybı ortalama 201 dolar. Yılbaşında bir asgari ücretle 384 dolar alınabiliyorken, şimdi döviz kurunun son artışı ile 183 dolara kadar gerilemiştir. Bunun TL karşılığındaki karşılığı ise ortalama 3 bin 75 TL’dir. Sadece doların karşısındaki kaybı karşılanması için bile asgari ücretin en az 5900 TL olması gerekiyordu.

"SOFRADAKİ EKSİLEN TEMEL BESİN MADDELERİNİ GERİ GETİRMEDİ"



Döviz kurunun hızla artışı ve gerçek enflasyonun neredeyse yüzde 60’lara dayandığı bir ortamda 4250 TL asgari ücret, sofradaki eksilen temel besin maddelerini geri getirmemiştir. Örnek vermek gerekirse, Ocak ayına göre, süte gelen son fahiş zammı göz önüne aldığımızda asgari ücretin süte göre 7100 TL, aynı oranda patates almak isterse Asgari ücret 5 bin 226 TL olması gerekirdi. 2022 yılı için belirlenen 4250 TL asgari ücret ekmekteki kayba göre değerlendirildiğinde 5885 TL, yumurtaya göre 4695 TL, Margarine göre 4661 TL olması gerekirdi. Asgari ücretlinin ısınma maliyetini karşılayabilmesi için ise kömür fiyatında yaşanan artışa göre en az 5932 TL, oduna göre en az 4480 TL olması gerekirdi.

"ASGARİ ÜCRETTE AVRUPA SONUNCULUĞUMUZ DEVAM EDECEK"

4250 TL asgari ücret bugün itibariyle 241 Euro’ya denk gelmektedir. Ve döviz kurunun ilerleyen günlerde nerelere gideceği de henüz belirsizdir. Yeni asgari ücretle Türkiye, Avrupa'da sonuncu olmaya devam edecek. Üstelik Avrupa'da asgari ücrete yapılacak zam oranının henüz belirlenmediğini de not edelim. Türkiye, daha yeni yıla başlamadan sonunculuğunu ilan etti! "