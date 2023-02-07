CHP'nin Afet Koordinasyon Merkezi'ne telefon yağdı
CHP’nin depremin ardından kurduğu Afet Koordinasyon Merkezi’ne, yurttaşların AFAD’a ulaşamaması üzerine telefon yağmaya başladı. Yoğunluğun artması nedeniyle daha büyük bir alana taşınan merkezi arayan yurttaşlara; belediyeler aracılığıyla gıda yardımından AFAD’a enkaz altında kalanlar için yer bildirmeye kadar pek çok konuda destek olunuyor.
Kahramanmaraş merkezli depremin yaşanmasının ardından CHP’de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu.
Başta genel merkezdeki küçük bir toplantı salonunda kurulan merkez, yurttaşların yoğun telefonları sonrası daha geniş bir yer olan Parti Meclisi salonuna alındı. Merkeze CHP Gençlik Kolları’nın üyelerinden de katılım sağlandı.
İSTEKLER BÖLGEYE İLETİLİYOR
İletişim hattı 0312 207 40 65 olan merkezi arayan yurttaşların ihbarları telefonu açan görevliler tarafından not ediliyor. Eğer arayan kişiler deprem bölgesine gıda, battaniye, su veya ısınma yardımı istiyorsa, bu istekler bölgeye ekip gönderen CHP’li belediyelere iletiliyor.
Belediyeler de ihbar edilen yere destek olmaya çalışıyor. Yakınlarının enkaz altında kaldığını anlatanlara ise AFAD’a yer bildirimi yapılması konusunda yardımcı olunuyor.
Parti yetkilileri, AFAD’da yaşanan yoğunluğun ve kurumun yardımlarda yetersiz kalması üzerine, CHP’ye gelen telefonların arttığını belirtiyor. Merkezdeki personel sayısının artırılmasına karşın yine de telefonlara yetişmekte zorlanıldığı kaydediliyor.
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