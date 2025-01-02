Çok konuşulacak kulis: ‘DEM heyeti SDG ile de görüşecek’

Yayınlanma: 02.01.2025 - 21:09

Güncelleme: 02.01.2025 - 21:09

HalkTV yazarı Fikret Bila, DEM Parti heyetinin İmralı’da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yeni temaslarının devam edeceğini bildirdi.

Söz konusu kulis bilgisine göre, yakın zamanda bitirilmesi hedeflenen siyasi partiler görüşmelerinin ardından ikinci kez İmralı'ya gidilerek Öcalan ile görüşülmesi planlandı.

Buna göre, ikinci İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) görüşebileceği bildirildi.

Görüşmenin önemli başlıklarının SDG yönetiminde olan bölgedeki gelişmeler ve askeri müdahale gündemlerinin olması bekleniyor.

Haberin detaylarının Gazeteciler Cemiyeti'nin 24 Saat gazetesine konuşan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun yarın yayınlanacak röportajında yer aldığını söyleyen Bila, silah bırakma çağrısı ise 21 Mart Nevruz kutlamalarının ardından yapılacak.