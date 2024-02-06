Çorlu'da hurda deposunda korkutan yangın!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:13

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:13

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Balık Pazarı Caddesi üzerinde korku dolu anlar yaşandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR!

Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle pasaj içindeki bir dükkanda hurda ev eşyaları tutuştu. Çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Eski ev eşyalarının bulunduğu dükkanda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.