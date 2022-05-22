Çorum'da binada patlama: 5 yaralı
Çorum'da bir leblebi dükkanında patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili itfaiye ve polis olay olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma başlattı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.
Olay Sungurlu çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşıda faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı.
Patlamanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yüz ve el bölgelerinde yanıklar oluşan 5 yaralı daha sonra Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Patlamanın doğalgaz sızıntısından kaynaklandığı tahmin edilirken, olayla ilgili itfaiye ve polis olay yeri inceleme ekipleri ayrıntılı çalışma başlattı.
Video Haberler
- Tünelde makas kaza getirdi
- Kılıçdaroğlu Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
- Kütahya'da tankerle otomobil çarpıştı
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 42 yaralı
- 'Her yer Taksim her yer direniş!'
- 'Bir parça et bile veremiyoruz'
- 'O ezik domatesi bile atmıyorlar artık'
- 'Beni idama bile götürseler...'
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- 'Bu yürüyüşün finaline yaklaşıyoruz'
- Gülbin Tosun'dan kötü haber
- Suriye planı reddetti: 'Ucuz açıklama'
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'