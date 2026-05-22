CTP Genel Başkanı İncirli'den Özgür Özel'e dayanışma telefonu

22.05.2026 10:28:00
Güncellenme:
ANKA
KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, istinafın mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak dayanışma mesajlarını iletti.

KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, istinafın CHP Kurultayı'na yönelik kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldı ve dayanışma mesajlarını iletti.

Açıklamada, "İki lider arasında gerçekleşen görüşmede, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sosyal adalet mücadelesinin ortak değerler temelinde sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Bu mücadelenin güçlenmesinin yalnızca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için değil bölge açısından da önemli bir ortak kazanım olacağı ifade edildi" denildi.

CHP Kurultayı hakkında verilen
CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geçmiş büyük kurultayına yönelik "mutlak butlan" talepli davada verdiği son karar, siyaset ve hukuk dünyasında derin bir tartışma dalgası yarattı. Mahkemenin, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesine dayandırdığı bu kritik hüküm, CHP'nin iç işleyişine ve demokratik yapısına yönelik hukuki bir müdahale olarak yorumlanıyor. Kararın zamanlaması ve doğuracağı siyasi sonuçlar, yargı bağımsızlığı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken; karar, partinin kurumsal kimliği ile demokratik teamülleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor. Peki siz CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?