Cübbeli Ahmet'ten skandal ifadeler... Akın Gürlek'i övdü, İmamoğlu'nu hedefe koydu!

Mensubu olduğu İsmailağa cemaatinden kovulan ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı Hadi Özışık’ın yayınında skandal açıklamalara imza attı.

Cübbeli Ahmet, Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nuhedef alan ifadeler kullandı.

"İMAMOĞLU'NU MİLLİ SORUN OLARAK GÖRÜYORDUM..."

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek’i överek konuşmasına başlayan Cübbeli, şu açıklamada bulundu:

"Akın Gürlek iyi bir savcıydı. Çünkü ben Ekrem İmamoğlu'nu milli sorun olarak görüyordum. Yolsuzluk her partide olabilir. Ondan ziyade balıkçı meselesi, İngiliz meselesi, kafirlerin onu istemesi beni korkutmuştu..."