‘Cübbeli Ahmet’in istismar itirafı suçtur’

Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2024 - 04:00

Ünlü, son olarak İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırdıklarını iddia etti.

Avukat Selin Nakıpoğlu, “Bu bir suç ihbarıdır. Büyü adı altında çocukların istismarı söz konusu. Bu istismarın nasıl, ne şekilde yapıldığının bilinmesi lazım. Bunun altından bir suç zinciri çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Nakıpoğlu ayrıca “Bu sözler sonrası bir cumhuriyet savcısının çoktan soruşturma açması gerekirdi” dedi.