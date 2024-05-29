‘Cübbeli Ahmet’in istismar itirafı suçtur’

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İsmailağa cemaatinden kovulmasının ardından Türk Ceza Kanunu’na göre suç sayılacak iddialarda bulunmaya başladı.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 29.05.2024 - 04:00
‘Cübbeli Ahmet’in istismar itirafı suçtur’
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Ünlü, son olarak İsmailağa cemaati tarafından medresedeki küçük kızlara büyü yaptırdıklarını iddia etti. 

Avukat Selin Nakıpoğlu, “Bu bir suç ihbarıdır. Büyü adı altında çocukların istismarı söz konusu. Bu istismarın nasıl, ne şekilde yapıldığının bilinmesi lazım. Bunun altından bir suç zinciri çıkabilir” ifadelerini kullandı. 

Nakıpoğlu ayrıca “Bu sözler sonrası bir cumhuriyet savcısının çoktan soruşturma açması gerekirdi” dedi.


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