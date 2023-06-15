Cumartesi Annesi Asiye Aydemir kimdir? Asiye Aydemir'in oğlu Hüseyin Aydemir'e ne oldu?

Yayınlanma: 15.06.2023 - 19:12

Güncelleme: 15.06.2023 - 19:13

Cumartesi Annesi Asiye Aydemir hayatını kaybetti. Cumartesi Anneleri Twitter hesabından yaptığı açıklamada,“Asiye Annemizi, 1995’te gözaltında kaybedilen Hüseyin Aydemir’in annesini kaybettik. Bir annemizin daha evladına ve adalete ulaşamadan aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aydemir ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı. Asiye Aydemir'in hayatı ve oğlu Hüseyin Aydemir'e ne olduğu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ASİYE AYDEMİR KİMDİR?

Asiye Aydemir, 1995'te gözaltında kaybedilen oğlu Hüseyin Aydemir için yıllarca mücadele etmişti.

HÜSEYİN AYDEMİR'E NE OLDU?

Hüseyin Aydemir, 1995'te gözaltına alınmasının ardından kayboldu. Cumartesi Anneleri, Hüseyin Aydemir'le ilgili kendisiyle birlikte gözaltına alınan Fehmi Tosun'dan da bahsederek, şu ifadeleri kullanmışlardı:

"35 yaşındaki 5 çocuk babası Fehmi Tosun ve 34 yaşındaki 6 çocuk babası Hüseyin Aydemir Liceliydiler. Yaşadıkları ağır baskılar nedeniyle Lice’yi terk ederek aileleriyle birlikte İstanbul’a taşınmak zorunda kaldılar. 19 Ekim 1995 sabahı Fehmi Tosun ve arkadaşı Hüseyin Aydemir, birlikte kahvaltı ettikten sonra Tosun ailesinin Avcılar’daki evinden çıktılar. Fehmi Tosun; akşam saatlerinde, silahlı ve telsizli sivil polisler tarafından, 34 UD 597 plakalı beyaz Toros bir araçla evinin önüne getirildi. Kendisini gören eşi ve çocuklarına 'Gözaltına alındım, beni öldürecekler' diye bağırdı. Onlar Fehmi'nin yanına koşunca, zorla araca bindirilerek evinin önünden götürüldü. Olaya çevredeki komşular da tanık oldu. Hemen Avcılar Karakolu’na giden Hanım Tosun olanları anlattı, aracın plakasını verdi ve duruma müdahale edilmesini istedi. Plakayı kontrol eden ve telefonla görüşmeler yapan görevliler, 'Bizim yapacağımız bir şey yok' dedi.

Hüseyin Aydemir'in İstanbul Aksaray'da sivil polisler tarafından gözaltına alındığını öğrenen Aydemir ailesi de, tüm yasal

yollara başvurdu. Her yerde oğullarını arayan aile, Hüseyin'in polisler tarafından Ankara’ya götürüldüğü, Ankara

Emniyeti'ndeyken de askeri yetkililerce teslim alındığı bilgisine ulaştı. Tosun ve Aydemir Aileleri tüm yasal yollara başvurdu, ancak Fehmi Tosun ve Hüseyin Aydemir’in gözaltına alındığı devletin bütün kademelerince inkâr edildi."