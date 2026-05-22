Cumhurbaşkanı kararıyla kapatılmıştı: YÖK'ten 'Bilgi Üniversitesi' açıklaması

22.05.2026 11:10:00
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yapan YÖK "Eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle alınmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırılan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamada "Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır" denildi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR"

Mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin aldığının belirtildiği YÖK açıklamasında, şunlar denildi:

"İstanbul Bilgi Üniversitesinin kurucu vakfına mahkemece kayyım atanması üzerine 2547 sayılı Kanun’un ek 11. Maddesi gereğince alınan faaliyet izninin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar önümüzdeki günlerde yapılacak olup, kıymetli öğrencilerimizin, ailelerinin ve yükseköğretim camiasının süreçle ilgili doğru ve güncel bilgileri yalnızca Yükseköğretim Kurulunun resmî iletişim kanallarından takip etmelerini önemle rica ederiz."

Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı Resmi Gazete’de yer alan cumhurbaşkanı kararına göre, kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
Fatih Altaylı'dan 'mutlak butlan' iddiası: 'Ali Mahir Başarır'ın anlattığına göre Ömer Çelik'in bile haberi yokmuş' CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararı, siyaset gündemini sarstı. Ankara'da kulisler hareketlenirken; gazeteci Fatih Altaylı, CHP'li Ali Mahir Başarır ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. Başarır'a göre, mutlak butlan kararından AKP'li Ömer Çelik'in bile haberi yoktu.
Bilgi Üniversitesi neden kapandı? Bilgi Üniversitesi'nin sahibi kim? Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ne olacak? Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırıldı. Bilgi Üniversitesi neden kapandı? Bilgi Üniversitesi'nin sahibi kim? Bilgi Üniversitesi öğrencilerine ne olacak?