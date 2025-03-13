'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle yargılanan doktora hapis talebi!

Üsküdar'da bir hastanede görev yapan doktor hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle yargılanan doktora hapis talebi!
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AA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 16:04

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Bölümü'nde görev yapan bir doktor hakkında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler söylediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma aşamasında savunması alınan doktor Okan Kemal Kaplan, ilaç etkisinde olması nedeniyle yaşanan olayı ve sarf ettiği sözleri hatırlamadığını belirtti.

Hazırlanan iddianamede, Kaplan'ın üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturucu delil elde edildiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmesi için Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Doktor Kaplan'ın personele silah gösterdiği, hastalara biber gazı sıkıp, elektro şok cihazıyla korkuttuğu görüntüler hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaplan'ın Erdoğan'a hakaret ettiğinin de ihbar edilmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen doktor Kaplan'ı gözaltına almıştı.

Şüpheli doktorun evinde ve aracında yapılan aramada; 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe "silahla tehdit" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.


Etiketler: #Cumhurbaşkanı'na hakaret #Doktor #görüntü #hapis

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