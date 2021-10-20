Cumhurbaşkanının maaşına yapılan yüzde 14 zam dikkat çekti

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Milyonlarca memur ve memur emeklisine gelecek yıl için yüzde 5+7 zam öngörülürken Cumhurbaşkanı’nın ödeneği yüzde 14.4 artışla aylık 100 bin 750 TL’ye çıkarıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu tek adam, memura, işçiye, emekliye cimri, kendine bonkör. Saray’a şatafat, vatandaşa sefalet düşüyor” dedi. Ödenekte yapılan artış 4.5 asgari ücrete denk geliyor.

Ücretler her geçen gün erirken Cumhurbaşkanlığı ödeneğinde yapılan artış tartışma yarattı. TBMM’ye sunulan Cumhurbaşkanlığı 2022 Bütçe Teklifi’ne göre, gelecek yıl Cumhurbaşkanı ödeneği yıllık 1 milyon 209 bin TL olacak. Cumhurbaşkanı’nın aylık ödeneği bu yıla göre 88 bin TL’den yüzde 14.4’lük artışla 100 bin 750 TL’ye çıkacak. Teklife göre, Cumhurbaşkanı ödeneği 2023’te yıllık 1.4 milyon TL, 2024’te de yıllık 1.5 milyon TL olacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden gelecek yıl 64 milyon TL temsil ve tanıtma giderleri için harcanacak. Toplam 2.2 milyar TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin detaylarına bakıldığında ise tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 335.1 milyon TL, hizmet alımları için 270.1 milyon TL, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri için 32.4 milyon TL, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri için 15.9 milyon TL harcama gerçekleştirilecek.

574 LOJMAN

CHP’li Özel, “Bu tek adam, memura, işçiye, emekliye cimri, kendine bonkör. Saray’a şatafat, vatandaşa sefalet düşüyor” dedi. Özel, Cumhurbaşkanı ödeneğinin yıllara göre değişimini de tablo halinde sundu. Buna göre Erdoğan’ın ödeneği 2018’de 59 bin, 2019’da 74 bin 500, 2020’de 81 bin 250, 2021’de 88 bin, 2022’de 100 bin 750 TL’ye çıktı. 2022 yılı bütçe gerekçesinde yer alan tablolara göre ise Cumhurbaşkanlığı’na ait 574 lojman var. Genel bütçeli idarelere ait toplam lojman sayısı 195 bin 114, toplam sosyal tesis sayısı da 1481. Toplam 196 bin 595.

‘FİLODA’ 415 TAŞIT VAR

Gelecek yıl 25’i binek otomobil olmak üzere 29 araç daha alacak olan Cumhurbaşkanlığı’nın toplam 415 taşıtı var. Kamu idarelerinin taşıt sayılarını gösteren tabloya göre bu taşıtlardan 207’si binek otomobil, 73’ü arazi binek, 3’ü minibüs, 5’i pick-up, 38’i panel, 12’si midibüs, 13’ü otobüs, 19’u kamyon, 2’si ambulans, 5’i motosiklet (en az 601 cc’lik), 37’si güvenlik önlemli binek otomobil, 1’i güvenlik önlemli servis taşıtı. Bakanlıkların da içerisinde bulunduğu genel bütçe kapsamında yer alan idarelerdeki toplam araç sayısı ise 100 bin 846. Bu araçların 346’sı güvenlik önlemli binek otomobil. Yine bütçede yer alan tabloya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın santrala bağlı 4 bin 900, müstakil 54, cep telefonu 333 olmak üzere 5 bin 287 telefonu var. Faks sayısı ise 100. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait toplam telefon sayısı ise 416 bin 839. Bunun 21 bin 414’ü cep telefonu. 202 bin 938’i de müstakil telefon.