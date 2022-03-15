Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak

Kabine toplantısı, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda ana gündem Rusya-Ukrayna savaşı olacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 11:14
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Ukrayna-Rusya gerginliği masaya yatırılacak.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Başta enflasyonla mücadele olmak üzere ekonomik gelişmelerin de masaya yatırılacağı kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele de ele alınacak.



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