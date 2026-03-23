Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 3. hafta: İmamoğlu'ndan 'ikinci tablo' tepkisi!

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 107 kişinin tutuklu yargılandığı, 402 sanıklı İBB Davasında 3. haftaya girildi.

Şeker Bayramı tatilinin ardından yapılan 8. duruşma günü, bir önceki celsede savunması yarıda kalan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın savunmasıyla devam edecek. Sukas ve avukatının ardından Şişli Belediyesi ile ilgili suçlanan Altan Ertürk ve daha sonra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan savunma yapacak.

GAZETECİLERDEN TUTUKLANAN İSMAİL ARI VE ALİCAN ULUDAĞ İÇİN TEPKİ

İBB Davası'nda bugünkü duruşmayı izlemek üzere Silivri'de bulunan pek çok gazeteci, meslektaşlarının tutuklanmasına tepki olarak yakalarına "İsmail Arı'ya özgürlük" ve "Alican Uludağ'a özgürlük" kartları taktı.

İMAMOĞLU’NDAN MAHKEMEYE AFİŞ VE PANKART SORUSU

15.20 | Ekrem İmamoğlu, Ali Sukas’a yönelttiği soruların ardından hafta sonu Trabzon’da kendi adıyla asılan, Ramazan bayramı kutlamasına ilişkin pankart ve afişlerinin sökülüp kaldırılmasını sordu:

“Bu yargılama kapsamında, örneğin fotoğrafların kullanımı ya da yasaklanması gibi kararlar, doğrudan mahkemenizin yetkisi dahilinde midir? Bu tür kararlar kim tarafından alınmaktadır?”

Mahkeme başkanı ise bu yasakların kendi karar veya talepleri olmadığını söyledi.

İMAMOĞLU’NDAN İKİNCİ TABLO TEPKİSİ VE SUKAS’A PEŞPEŞE SORULAR

15.00 | Ümit Polat'ın avukatının Sukas'a yönelttiği kısa soruların ardından Ekrem İmamoğlu söz alarak tabloya tepki gösterdi ve Ali Sukas’a soru yöneltti.

"Az önce iddia makamının sunmuş olduğu tablolar tümüyle çöp niteliğindedir. İddia makamı sadece beyanları kullandı. Tek bir belge yok, yalnızca MASAK üzerinden hazırlandığı iddia edilen bir tablo sunuldu. 18 aydır kurumlarımızdan polis marifetiyle her belgeyi alan bir iddia makamı var. 2019 öncesini ise hiç istemiyorlar. Vahim bir durum. Bir ortaokul aklıyla daha iyi bir tablo hazırlanırdı. Kınıyorum. Bir önceki tablonun yanlış olduğu ortaya çıktı. Bunu da ben söylüyorum. Hangi işlem yapılacak bilmiyorum, hukukçu değilim ama ama mahkemenin artık bu konuda bir işlem yapması gerekiyor."

İmamoğlu, ilk önce Sukas'a işe nasıl başladığını sordu. Sukas'ın cevabının ardından "Herhangi bir kişi, 'İmamoğlu böyle istiyor' denilerek sizin tarafınızdan işe başlatıldı mı?" diye sordu. Sukas, dolaylı ya da doğrudan o yönde herhangi bir isim dikte edilmediğini söyledi.

14.40 | Hakimin sorularının ardından söz alan duruşma savcısı MASAK’tan Ağaç AŞ ile ilgili ekstra belge istediğini söyleyerek mahkeme salonundaki projeksiyonlara bir tablo yansıttı.

Tabloda, “Ağaç AŞ’nin kendi hesapları dahil para çıkışları ile yalnızca 3. şahıslara yönelik para çıkışlarının karşılaştırmalı verileri” gösterildi.

Savcı, tabloya göre 2023 Ocak ayından 2024 Mart ayı arasında para çıkışları arasında ivmelenme olduğunu belirterek 31 Mart 2024’teki yerel seçimler öncesi, Ocak ayında ciddi bir artış olduğunu söyledi ve “Burada ne yaşandı?” diye sordu.

Sukas ise şöyle yanıt verdi: “Tabloya 2025’in Ocak ayını da alsaydınız keşke. Orada da benzer bir eğilim olduğunu görebilirsiniz. Bize Aralık ayının sonu ve Ocak ayının başında ödeme gelir. Sözleşmelerin yapılışı ve merkezi hükümetten gelen paralar, hakediş ödemeleri vb. ile bu tarihlerde böyle bir dönem oluyor. Bunun seçimle değil, iş akışıyla ilgisi var.”

Savcı, “Belirttiğim tarihlerde yüzde 250’den fazla artış var” hatırlatmasında bulunurken Sukas ise “Çok zor. Tam rakamları görmem gerekiyor. Kayıtlar tam alınırsa ortaya çıkacak ama burada seçim odaklı hiçbir bir şey yok. Onu söyleyeyim” diye yanıtladı.

14.00 | Aranın sona ermesinin ardından tutuklu sanıklar alkışlar eşliğinde tekrar salona getirildi. Tekrar başlayan duruşmada hakim, Sukas’a suçlandığı eylemlerle ilgili çeşitli sorular yöneltiyor.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

12.40 | Bir saat ara verilen duruşma, Ali Sukas’ın avukatlarının savunmalarıyla devam edecek.

12.30 | Sukas, ikinci kısmı da yaklaşık 2 saat süren savunmasını şu sözlerle noktaladı:

“Dosyada isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Dosyada yöneltilen iddialarla ilgili tek bir somut delil bulunmamaktadır. Ağaç AŞ alımları üzerinden suçlanıyorum ancak bu alımlar yasalar çerçevesinde, şirket menfaatleri gözetilerek yapılmıştır. Yasaların verdiği yetkiyle yapılan işlemler suç gibi yansıtılmıştır. Suçlamaların çoğu gazetelerdeki haberler ve paralelindeki gizli tanık ifadelerine dayanmaktadır. Paraların kim adına toplandığı, hangi hesaplardan kimlere dağıtıldığı finansal kayıtlarla ortaya konulmamıştır. Ortada sadece varlığı iddia edilen ancak hiçbir maddi kanıtla desteklenmeyen ‘sistem’ iddiası var. Biz bu iddianamede tarif edilen suç örgütünden haberdar değiliz. Önce tahliyemi sonra beraatimi talep ediyorum.”

12.20 | Sukas, devam eden savunmasında kendisine yöneltilen suç eylemlerine tek tek cevap vermeye devam ediyor.

Çeşitli ödeme iddialarının MASAK raporlarıyla çeliştiğini vurgulayan Sukas, geçen hafta savunmasını tamamlayan etkin pişmanlıkçı Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın da kendisine husumet beslediğini ve yalan beyanlarda bulunduğunu söyledi:

"İddiaya göre 7 milyon TL ödemeyi yapmak için 1 milyon TL tutarında rüşvet istiyorum ama 64 milyon TL ödeme için tek kuruş istemiyorum. Bunu mahkemenin takdirine bırakıyorum. "

ALİ SUKAS SAVUNMA YAPIYOR

10.40 | Duruşma, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas’ın yarım kalan savunmasıyla devam ediyor.

10.30 | Tutuklu sanıklar yine alkışlarla salona getirildi. Salona son olarak Ekrem İmamoğlu getirildi. Salonda yine boşluklar var. Siyasetçiler ve milletvekillerinin de salonun farklı bir kısmına alındıkları görüldü.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “kamu kurumlarını zarara uğratma” gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Silivri’de görülen davada önceki haftalarda iddianamenin okunmasının ardından sanıkların kimlik tespitleri yapılmış, ardından savunmalara geçilmişti. Tutuklu sanıkların yoğun katılımı ve salonun fiziki koşulları da tartışma konusu olmuştu.

Geçen celselerde bazı sanıkların savunmaları tamamlanırken, bazı isimlerin savunmaları ise süre yetersizliği nedeniyle yarıda kalmıştı. Dava, çok sayıda sanık ve dosya kapsamı nedeniyle kamuoyunun yakından takip ettiği yargılamalar arasında yer alıyor.