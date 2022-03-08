Cumhuriyetin kadınları İzmir'de söyledi, dünya dinledi

08 Mart 2022 Salı, 11:54

İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen altı günlük etkinlikler devam ediyor. Program kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) dün akşam “Cumhuriyet’in Kadınları İzmir’de Söylüyor! Dünya Dinliyor” korosu konser verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği ve Belçika Türk Kadınlar Derneği işbirliği ile Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanımasının 88. yılına ithafen 88 amatör kadın sesi sanatseverlerle buluştu. Atatürk'ün sevdiği şarkılar, kadınca şarkılar, türküler, tangolar, valsler ve marşların seslendirildiği konserin sanat yönetmenliğini Ümit Bulut üstlendi. Sanatseverler koronun şarkılarına alkışlarla eşlik etti. Keyifli gece Aydın Bir Türk Kadınıyım ve İzmir Marşı ile son buldu. Salondaki dinleyiciler marşlar sırasında Türk Bayrakları ile coşkuya ortak oldu.

İzmir Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, “Tüm dünyada barışın bir an önce sağlanması, masum insanların ve çocukların daha fazla zarar görmemesini diliyorum” dedi ve desteklerinden ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Dayıoğlu, konser öncesinde Neptün Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'ya emek ve katıklarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Neptün Soyer, “İki ülke arasındaki bu köprüyü kurmak hiç kolay olmadı. O yüzden sizlerle paylaşmak bu köprüyü daha da büyütüyor” ifadelerini kullandı.