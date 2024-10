Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:07

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:07

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Berkay konserine on binlerce vatandaş katıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar Delikliçınar Meydanı'nı doldurdu, kalabalık meydanın dışına taştı. Cumhuriyet’in ilanının 101’inci yıldönümü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde pek çok etkinlik düzenlenirken kutlamaların finali sevilen sanatçı Berkay konseri ile oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin ana adresi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Delikliçınar Meydanı olurken fener alayına katılan binlerce vatandaşın da katılımıyla Cumhuriyet’in sevinci ve coşkusu doyasıya yaşandı. Konsere Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, meclis üyeleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ON BİNLER DELİKLİÇINAR MEYDANI’NDA BULUŞTU

Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler Denizli Büyükşehir Belediyespor Halk Oyunları Takımı oyuncuları ile Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı zeybek gösterisi ile başladı. Gece boyunca gerçekleştirilen ışık gösterisi büyük beğeni toplarken gösteriyi izleyen vatandaşlar, konser öncesi çalınan marşlara Türk Bayraklarıyla eşlik etti. Konserde sahne alan Berkay, sevilen şarkılarından oluşan özel repertuarıyla geceye renk kattı. Ünlü sanatçı, sevilen eserlerini seslendirerek, seyircileri hem duygusal hem de coşkulu anlarla buluşturdu. Sahneden Denizlililere seslenen Berkay, “Bu büyük coşkuyu Denizli halkıyla birlikte yaşamak gurur verici. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bize bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu’na ve beni yalnız bırakmayan sizlere teşekkür ediyorum” diyerek Denizlililere şükranlarını sundu.

“CUMHURİYET FAZİLETTİR”

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, çok güzel bir güne tanıklık ettiklerini, Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Arpacı, “Cumhuriyet fazilettir, erdemdir, hak, hukuk, adalettir, bilimdir. Cumhuriyet bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı Ulu Önder, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri ve en önemli emanetidir” diye konuştu.

“AĞIZ DOLUSUYLA HAYKIRACAĞIZ; 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini terör saldırısı ve kentte gerçekleşen orman yangını sebebiyle yapılıp yapılmamasıyla ilgili kararsız kaldıklarını, her ne şart altında olursa olsun Cumhuriyet’in kutlanması gerektiğine kanaat getirdiklerini ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, “Bu bayramın kutlanmaması atalarımızın kemiklerinin sızlaması demektir. Her yerde, her şartta, en kötü zamanımızda bile ağız dolusu Cumhuriyet’i haykırmalı, korkmadan ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa’ diyebilmeliyiz. Milli bayramlarımızda başımız ağrımayacak, hasta olmayacağız. Dünyanın her yerine gidip Anıtkabir’i bulamayanlardan da hesap soracağız. Bu bayram en büyük bayramımız, ağız dolusuyla haykırarak kutlanacak bir bayramdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.