'Çuvallı' hırsızın evinden 80 çift ayakkabı çıktı
Esenyurt’ta “Çuvallı” lakabı ile tanınan ayakkabı hırsızı yakalandı. Son günlerde defalarca farklı mahallelerdeki apartmanlara girerek onlarca çift ayakkabı çalan hırsız, polis ekiplerinin evine yaptığı baskında gözaltına alındı. Dairede yapılan aramalarda onlarca çift ayakkabı ele geçirilirken, kadının ayakkabıları çaldığı o anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinin farklı noktalarında birden fazla apartmana girerek onlarca ayakkabı çalan hırsız, vatandaşları canından bezdirdi. Esenyurt Devriye Amirliği ekiplerince yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları sonunda ise “Çuvallı” lakaplı kadının kimliği tespit edildi.
Çınar Mahallesi’ndeki ikamet ettiği belirlenen Y.A. isimli kadının evine polis ekipleri baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda çuval çuval ayakkabı bulundu.
“ÇUVALLAR ARACA ZOR SIĞDI”
Adresteki aramalarda polis ekipleri, çuvallar dolusu ayakkabı bulurken, Y.A. isimli kadın gözaltına alarak karakola götürüldü. Evden çıkan ayakkabıları ise güçlükle sokağa taşıyan polis ekipleri, çuvalları araçlara sığdırmakta zorlandı. Yaklaşık 80 çift ayakkabının aramalarda bulunduğu öğrenildi. “Çuvallı” lakaplı hırsızın geçen günlerde ise bir apartmandan ayakkabı çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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