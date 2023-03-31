ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel: Bölgeye gitmek için hâlâ onay bekliyoruz

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ÇYDD’nin afet bölgesi için yaptıklarını ve maruz kaldıklarını konuştuk.

Deprem sonrası ÇYDD’de süreç nasıl işledi?

Depremin boyutunu anladıktan sonra sabah erken saatte toplantı yaptık. Ailesi ya da okulu deprem bölgesinde olan bursiyer çocuklarımızı listeledik, 3444 çocuk. Hepsine çeşitli yollarla ulaşmaya ve durumlarını tespit etmeye çalıştık. İlk gün 453 çocuktan geri dönüş oldu. Aynı gün hepsine 1000 tl destek yolladık. 11 öğrencimizi kaybettik. Geri kalan hepsine toplam 3 milyon liralık maddi destek sağladık. 100 tanesi Defne’ye olmak üzere 200 çadır yolladık. Oluşturduğumuz ekipler aracılığıyla onlarla iletişimde kaldık.

‘İHTİYAÇ YOK DENİLDİ’

Deprem bölgesine gitme konusunda ÇYDD neler yaşadı?

Marmara depreminde hemen iletişime geçmiş, bölgede birçok faaliyette bulunmuş ve yaptığımız okulları da sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı’na hediye etmiştik. Hatta dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün elinden deprem sonrası katkılarımızdan ötürü onur ödülü almıştık. Bu depremde de aynı duyarlılıkla AFAD ve İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü’ne talepte bulunduk. Yanıt alamadık. AFAD’dan bir hanımefendi bir süre sonra bize döndü ve “Başvuruda bulunmuşsunuz ama şu an için ihtiyacımız yok” dedi. Yardım toplamamıza da bölgeye gitmemize de izin çıkmadı. “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünde olduğumuzdan bu kararı yok sayamazdık. Bursiyerler üzerinden bölgeye yardımcı olmaya çalıştık. Sonrasında CİMER’e yazdık, “Dilekçeni kayda alınmıştır” yanıtı aldık sadece. Yazışmalarla aşama kat edemeyeceğimizi anlayınca İstanbul Valiliği’ne gitmeye karar verdik. Hemen randevu aldık. Vali, bir mülki idare amirinin davranması gerektiği gibi davrandı. Niyetimizi anlayınca en azından bölgeye yardım yollama konusunda TIR desteği sağladı. İkisi Hatay, birisi Adımayan ve birisi Kahramanmaraş olmak üzere 4 TIR yardım götürdük bölgeye.

ÇYDD’nin bölgede olması neden önemli?

Öncelikle altını çizeyim, halen saha izni bekliyoruz. Herkesin desteği çok değerli. Ancak biz başka pencereden çalışıyoruz. Özellikle çocukların rehabilitasyon çalışmasına ihtiyacı var. Eğitim için teknolojik aletler gerekli. Psikolojik destek ve eğitime destek sağlamak istiyoruz. Bunları sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için projemiz İçişleri Bakanlığı tarafından yeni onaylandı. Samandağ Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı’nın da katkısıyla bize 500 m2 bir alan ayarladı, oraya çadır ve konteynerlerden oluşan Çağdaş Yaşam Mahallesi kuracağız. Barınma ve beslenme önemli ancak günü kurtarıyor.

GELECEĞİ KURTARMAK İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ ŞART

Bir kadın ortalama 81 yıl yaşıyor. 10 yaşındaki depremzede bir kız çocuğunun geri kalan 70 yılını ancak eğitim ile garanti altına alabiliriz. Depremin yaralarını eğitim sarar diyerek depremzede çocuklara eğitim hayatları boyunca burs sağlamak istiyoruz. Bu konuda elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Başta bilgisayar desteği olmak üzere duyarlı yurttaşlara çağrıda bulunuyoruz.