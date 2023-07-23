Danimarka'dan gelip, boşanma aşamasında olduğu kadını ile kızını otelin havuzunda öldürdü

Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:20

Güncelleme: 23.07.2023 - 09:24

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Avanos ilçesinde bir otelde meydana geldi. Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice’yi de yanına alarak bir süre önce memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur’un boşanma aşamasındaki eşi Yaşar Timur da önce Adana’ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos’taki otele geçti. Yaşar Timur, otelin havuzunda yüzerken bulduğu eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip eşi ve kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Yaşar Timur, polisi arayarak teslim oldu. Yaşar Temur, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

'PİŞMANLIĞIM YOK' DEDİ

Yaşar Timur'un 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Temur’u (7) izlerini sürüp, Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldürdükten sonra sosyal medyadan paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Temur'un sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Bu şerefsizlerin dünyasında ne yapardı? Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Onun bütün vebali günahı benim boynuma. Ben yapmam gerekeni yaptım. Hiç bir pişmanlığım yok. Anası, babası, kardeşi, bacısı ve benim 3 sıpam, ortadaki bütün pisliği bilmelerine rağmen o şerefsizin arkasını tuttular. Bana bin türlü oyun oynayıp her türlü iftirayı attılar. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim. Hepsi bir olup beni yalnızlığın ve çaresizliğin içine attılar. Başta hacca karısı olmak üzere, bu konuda hakkıma giren hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Allah'ın huzurunda hesaplaşacağım. Ekte yayınlayacağım ses kaydını, anası, babası hepsi dinlediler fakat inkar ettiler. Beni iftiracı gösterdiler. Benim alnım açık, başım dik. Yapmam gerekeni yaptım. Hiçbir pişmanlığım yoktur" ifadelerine yer verdi.