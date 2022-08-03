Danıştay, MEB'in “Atatürkçülük”le ilgili konuları çıkarma kararını Anayasa’ya aykırı buldu
Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenler Kurulu ve sınıf/alan zümreleri toplantılarından “Atatürkçülük”le ilgili konuları çıkarma kararını anayasaya ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı buldu.
Danıştay 8. Dairesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususları, öğretmenler kurulu ve sınıf/alan zümrelerinde gündeme alınıp görüşülecek konular arasından çıkarmasını” anayasaya ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı buldu. Eğitim-İş Sendikası’nın başvurusunu görüşen Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile değişikliği iptal etti.
“Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak Türk milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır” denilen kararda, şunlar kaydedildi: “Milli eğitim politikasına uygun eğitimin verilmesi bağlamında öneme sahip olan öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulunda, görüşülecek konular arasında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde ‘Atatürkçülüğün’ yer alması gerektiği kabul edilmelidir.”
Kararda, söz konusu düzenlemenin anayasaya ve Milli Eğitim Temel Yasası’na dayanan Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.
Video Haberler
- Ankapark'ı ziyaret ettiler
- Muharrem İnce otobüsten inip araba itti
- Eşinden kalan mirası icraya vereni öğrenince şaşırdı
- İki gündür işe gitmeyen odyometrist evinde ölü bulundu
- Aleyna Tilki yaylada silahla ateş ettiği anlar...
- Kuran kursu davasında yeni gelişme
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- İzmir'de orman dışı alanda yangın!
- ''Beşli çeteler yerken...''
- Özel anaokulunda şişme havuza düştü, boğulma tehlikesi g
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan talimatı verdi
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- 'Ben Erdoğan'ın yerinde olsam...'
- CHP harekete geçti
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!
- 'Tüm kirli çamaşırlarını dökeceğim'
- ÖSYM'den 'KPSS soruları' açıklaması