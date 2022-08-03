Danıştay, MEB'in “Atatürkçülük”le ilgili konuları çıkarma kararını Anayasa’ya aykırı buldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Danıştay 8. Dairesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususları, öğretmenler kurulu ve sınıf/alan zümrelerinde gündeme alınıp görüşülecek konular arasından çıkarmasını” anayasaya ve Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı buldu. Eğitim-İş Sendikası’nın başvurusunu görüşen Danıştay 8. Dairesi, oybirliği ile değişikliği iptal etti.

“Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak Türk milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır” denilen kararda, şunlar kaydedildi: “Milli eğitim politikasına uygun eğitimin verilmesi bağlamında öneme sahip olan öğretmenler kurulu ve zümre öğretmenler kurulunda, görüşülecek konular arasında Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde ‘Atatürkçülüğün’ yer alması gerektiği kabul edilmelidir.”

Kararda, söz konusu düzenlemenin anayasaya ve Milli Eğitim Temel Yasası’na dayanan Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.