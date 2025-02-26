Davasını geri çekmediği için vurmuştu! Bursa'da muhtarı vuran sanığın cezası belli oldu

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:11

Güncelleme: 26.02.2025 - 13:38

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde 22 Temmuz 2022’de Tarihi Namazgah Parkı içindeki muhtarlık binasına gelen Volkan Sağlıca, tarafı oldukları bir dava nedeniyle aralarında husumet bulunan muhtar Ruhhan Görgün’e şikayetini geri çekmesini söyledi.

Görgün bu talebi reddedince Sağlıca, yanındaki tabancayı çekip, peş peşe ateş etti. Görgün, bacaklarına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheli ise kaçtı.

Ruhhan Görgün hastanede tedaviye alınırken, polis tarafından yakalanan Volkan Sağlıca ise tutuklandı.

ELİNDE TABANCAYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Volkan Sağlıca’nın olayın ardından kaçtığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Volkan Sağlıca'nın olay yerine gelmeden önce, Namazgah Parkı’nın arka sokağındaki Hayriye Camii’ne giderek cemaate muhtar Ruhhan Görgün’ü sorduğu ve elindeki silahı göstererek imamı da tehdit ettiği öğrenildi.

‘DELİ DEĞİL, ŞİZOFRENİ HASTASIYIM’

Hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Volkan Sağlıca’nın Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Volkan Sağlıca, müşteki Ruhhan Görgün ve avukatları hazır bulundu.

Sağlıca mahkemedeki savunmasında, “Ankara’dan Bursa’ya 12 saat içki içe içe geldim. Muhtar hakkımda ‘Uyuşturucu satıyor, eşini pazarlıyor’ diye iftira atmış. Ben deli değilim, şizofreni hastasıyım. İkisinin arasında fark var. Bu kabul edilmek zorunda. Bazı zamanlarda ne yaptığım belli olmuyor. Olay günü kafamda bir ses bana 3 kere, 'Onu vur’ dedi. Ben de vurdum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Olaydan yaralı olarak kurtulan muhtar Ruhhan Görgün ise “Sanık yalan söylüyor. Savunmasını kabul etmiyorum. Ölümden döndüm. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim” diye konuştu.

Mahkeme, Volkan Sağlıca’yı, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, ‘Silahla tehdit’ suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, tutukluluk halinin devamına karar verdi.