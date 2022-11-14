Defalarca intihar girişiminde bulunan kadın bu kez binanın çatısına çıktı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 12:39

Düzce'nin Karacahacı Musa Mahallesi'nde inşaat halindeki binada G.K. isimli kadın, inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise atlama ihtimaline karşı önlem aldı.

Polis ekipleri, kadını ikna etmeye çalıştığı sırada dalgınlığından faydalanarak yakaladı. Aşağıya indirilen G.K., sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

KADIN SIĞINMA EVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

G.K., daha önce de yüksek katlı binalar ve çeşitli üst geçitlere çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.

Düzce'de kadın sığınma evinde kalan ve daha önce il dışındaki bir kadın sığınma evine gönderilen G.K.'nin, yeniden Düzce'ye geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.