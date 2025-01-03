Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:26

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:26

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve tepkiler nedeniyle ertelenen Delice-Çorum hızlı tren hattı yapım ihalesi, bugün tamamlandı. Peki, Delice nerede? Delice'nin nüfusu kaç? Delice'nin belediye başkanı kim?

DELİCE NEREDE?

Delice İlçesi Doğu'da Sungurlu (Çorum) ve Yerköy (Yozgat), Batı'dan Keskin (Kırıkkale) ve kısmen Balışeyh (Kırıkkale) ve kısmen de Sulakyurt (Kırıkkale) ilçeleriyle sınırlıdır. Bu sınırların sadece doğusunu Delice Irmağı çizmektedir.

DELİCE'NİN NÜFUSU NE KADAR?

Delice Belediyesi'nin nüfusu 8.532 kişidir.

DELİCE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1977 doğumlu olan Belediye Başkanı Av. Yılmaz UYAN, ilk ve ortaokul öğrenimini Delice'de tamamladıktan sonra 1995 yılında Çerikli Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu.

2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi idari bilimler fakültesin iktisat bölümünden mezun olduktan sonra 2004 yılında Sağlık Bakanlığına bağlı Kırıkkale ili Delice İlçesi Büyükavşar Sağlık ocağında Sağlık personeli olarak göreve başladı. Askerlik görevini Asteğmen olarak Diyarbakır Silvan Taktik Jandarma komando Alay komutanlığında Tim Komutanı olarak yerine getirdi. 2014 yılında kazanmış olduğu Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarı bursu ile 3 yılda tamamlayarak 2017 yılında mezun oldu ve Avukatlık stajını Kırıkkale Barosunda tamamladı. 2019 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan kurum Avukatlık sınavını derece ile kazanıp Sağlık Bakanlığında Avukat olarak göreve başladı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan arabuluculuk sınavını ve uzlaştırmacı sınavını kazanarak avukatlığın yanında arabulucu ve uzlaştırmacı olarakta görevde bulundu. Aynı zamanda Ankara 2. Nolu Barosu kurucu üyesidir Av.Yılmaz UYAN 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde Delice Belediye Başkanı olarak seçildi ve 3 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı. Elif Uyan ile evli ve 2 çocuk babasıdır.