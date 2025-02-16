DEM Partili belediyeye asılan pankart Valilik kararı ile indirildi

DEM Partili Elazığ’ın Karakoçan Belediyesine asılan afişler Valilik kararı ile polis tarafından indirildi.

DEM Partili belediyeye asılan pankart Valilik kararı ile indirildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 00:50

Karakoçan Belediyesi önüne asılan "Seçimle geldik, kayyımla gitmeyiz" pankartı Valilik kararı ile polis tarafından indirildi.

Karakoçan Belediye Başkanı Songül Düzgün ve beraberindekiler pankartın indirilmemesi konusunda polisle bir süre tartıştı.

Yapılan uyarıların ardından belediye binasına asılan pankartlar güvenlik güçleri tarafından indirildi.


Etiketler: #Belediye başkanı #kayyım #pankart

İlgili Haberler

Van’da kayyum protestosu: 219 kişi gözaltına alındı

Van’da kayyum protestosu: 219 kişi gözaltına alındı
Özgür Özel'den 'kayyum' açıklaması: 'Bunun hesabını soracağız'

Özgür Özel'den 'kayyum' açıklaması: 'Bunun hesabını soracağız'
Özgür Özel'den DEM Parti'ye 'kayyum' telefonu

Özgür Özel'den DEM Parti'ye 'kayyum' telefonu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler