DEM Partili belediyeye asılan pankart Valilik kararı ile indirildi
DEM Partili Elazığ’ın Karakoçan Belediyesine asılan afişler Valilik kararı ile polis tarafından indirildi.
Karakoçan Belediyesi önüne asılan "Seçimle geldik, kayyımla gitmeyiz" pankartı Valilik kararı ile polis tarafından indirildi.
Karakoçan Belediye Başkanı Songül Düzgün ve beraberindekiler pankartın indirilmemesi konusunda polisle bir süre tartıştı.
Yapılan uyarıların ardından belediye binasına asılan pankartlar güvenlik güçleri tarafından indirildi.
Etiketler: #Belediye başkanı #kayyım #pankart
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