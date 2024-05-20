Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını yaşamını yitirdi

Osmaniye'de bir demir çelik üretim tesisinde kireç silosunun devrilmesi sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi. Yaralı işçilerse hastanelere kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:04
Demir çelik tesisinde kireç silosu devrildi: 2 işçi hayatını yaşamını yitirdi
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik üretim tesisi içinde yapılan ek bina çalışması sırasında kireç silosu devrildi.

Bina yapımında çalışan 2 işçi, devrilen silonun altında kalarak yaşamını yitirdi

Bazı işçilerin de yaralanması sonucu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazesi morga götürüldü.


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