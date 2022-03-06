Demokrat Parti'nin 14. Olağan Kongresi başladı

06 Mart 2022 Pazar, 12:48

Demokrat Parti’nin “Özgür Birey, Güçlü Toplum Başka Bir Türkiye” sloganıyla düzenlenen 14. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda başladı. Salon dışına asılan DP'nin tarihi "Yeter Söz Milletin" sloganının yer aldığı afiş gelenleri karşıladı.

Salon içerisinde ise eski Başbakan Adnan Menderes ve 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büyük boy afişleri dikkat çekti. Kongreye, yöresel kıyafetleri ile gelen Muğla yörükleri de katıldı.

Türkiye’nin birçok bölgesinden gelen partililer sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Kapalı Spor Salonu’nu doldurmaya başladı. Partililerin salonu doldurmasının ardından kongre, Demokrat Parti tarihinin anlatıldığı kısa belgesel gösterimiyle açıldı.

Daha sonra kongrede Türkiye'nin yedi bölgesini temsil eden halk oyunları sergilendi.