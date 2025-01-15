Deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: BUDO bazı seferleri iptal etti!
Bursa Deniz Otobüsleri'nden (BUDO) yapılan açıklamada, bugün bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı aktarıldı.
BUDO'nun internet sayfasındaki duyuruya göre; saat 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
4 SEFER DAHA İPTAL EDİLMİŞTİ!
Saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı sebeple iptal edilmişti.
Etiketler: #BUDO #Hava koşulları #olumsuz hava #Sefer
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