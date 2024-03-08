Denizli'de acı olay... Anne ile oğlu sobadan çıkan gazdan zehirlendi!
Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 16 yaşındaki oğlu, hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde 1478/3 Sokak'taki evinde sabah uyandığında, diğer odalardaki annesi Rukiye Kasap (45) ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde bulan Hüseyin Hamza Üstüner (18) durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kasap ile oğlu Üstüner'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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