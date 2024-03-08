Denizli'de acı olay... Anne ile oğlu sobadan çıkan gazdan zehirlendi!

Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 16 yaşındaki oğlu, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 14:58
Abone Ol google-news

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde 1478/3 Sokak'taki evinde sabah uyandığında, diğer odalardaki annesi Rukiye Kasap (45) ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde bulan Hüseyin Hamza Üstüner (18) durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kasap ile oğlu Üstüner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


anne haberleri Denizli haberleri Merkezefendi haberleri oğlu haberleri soba haberleri Zehirlenme haberleri

İlgili Haberler

Gıda zehirlenmesi şüphesi... Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu!

Gıda zehirlenmesi şüphesi... Ortaokul öğrencileri hastanelik oldu!
Arnavutköy'de onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy'de onlarca kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de soba zehirlenmesi: Bir kişi konteynerde ölü bulundu

İzmir’de soba zehirlenmesi: Bir kişi konteynerde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı

Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza yaptı
Günlük burç yorumları: 9 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mart 2024 Cumartesi Oğlak burcu yorumu
AKP kulislerinde konuşuluyor... Teşkilatın ‘Murat Kurum’ rahatsızlığı

AKP kulislerinde konuşuluyor... Teşkilatın ‘Murat Kurum’ rahatsızlığı
Günlük burç yorumları: 9 Mart 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Mart 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu
Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’

Yurttaştan Akşener’e ‘aday’ tepkisi: ‘Sırf bu yüzden oy vermeyeceğim size’
Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! ‘Serkan Barka’yı canlandıracak

Ben Bu Cihana Sığmazam’da sürpriz isim! ‘Serkan Barka’yı canlandıracak
Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'

Ekrem İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması: '7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?'
Survivor Yiğit poyraz ve Yasmin Erbil kavuştu! Diyalogları gülümsetti

Survivor Yiğit poyraz ve Yasmin Erbil kavuştu! Diyalogları gülümsetti