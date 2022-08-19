Denizli'de bir kadın, ormanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu

Denizli'de ormanlık alanda elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan İran uyruklu kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla 'kendisine kaçırılmış süsü verdiğini' ileri sürdü. Kadın hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:11
Denizli'de bir kadın, ormanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu
Abone Ol google-news

İran uyruklu P.P. (31), 3 kişi tarafından Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçırıldığını öne sürerek telefon mesajıyla arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.

'ERKEK ARKADAŞIMIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN' İDDİASI

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi bulunan kadın, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taburcu edildikten sonra karakolda polislerce ifadesi alınan P.P, ayrıldığı erkek arkadaşının ilgisini çekmek için kendisine kaçırılmış süsü verdiğini iddia etti.

"Suç uydurmak" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


Denizli ormanlık alan Orman Kadın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler