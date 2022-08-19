Denizli'de bir kadın, ormanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu
Denizli'de ormanlık alanda elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde bulunan İran uyruklu kadın, ayrıldığı erkek arkadaşının dikkatini çekmek amacıyla 'kendisine kaçırılmış süsü verdiğini' ileri sürdü. Kadın hakkında suç uydurmaktan işlem yapıldı.
İran uyruklu P.P. (31), 3 kişi tarafından Zeytinköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçırıldığını öne sürerek telefon mesajıyla arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. P.P, bir ağacın altında, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı şekilde bulundu.
'ERKEK ARKADAŞIMIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN' İDDİASI
Vücudunun çeşitli yerlerinde kesi izi bulunan kadın, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Taburcu edildikten sonra karakolda polislerce ifadesi alınan P.P, ayrıldığı erkek arkadaşının ilgisini çekmek için kendisine kaçırılmış süsü verdiğini iddia etti.
"Suç uydurmak" suçundan hakkında işlem başlatılan kadın, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Peker'den yeni görüntü
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'
- Pasaporta rekor zam yolda
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- Ünlü ekonomistten dolar ve altın tahmini
- Yüzlerce kişi mağdur