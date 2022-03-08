Denizli'de römorkun çarptığı 28 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Denizli’nin Sarayköy İlçesi’nde su kuyusu açmak için yapılan sondaj çalışmasında 28 yaşındaki işçi, römorkun çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan işşçi kurtarılamadı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde su sondajı için yürütülen çalışma sırasında geri manevra yapan çakıl taşı yüklü traktör römorku, sondaj firması çalışanı Engin Akyol'a (28) çarptı.
Römorkun altında kalan Akyol, çalışanlar tarafından çıkarıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Akyol, kurtarılamadı.
Gözaltına alınan traktör sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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