Depoyu fulleyip ödeme yapmadan kaçtı
Başakşehir'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Aynı şekilde farklı istasyonlardan yakıt alıp kaçtığı belirlenen şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artan döviz kuru ve brent petrol fiyatları akaryakıt ücretlerine de yansıyor. Son olarak Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 0,79 ve motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan son zamların, ürün fiyatlarının büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini açıklamıştı.
Ancak yurttaş, hala benzin ve motorine fahiş ücretten ödeme yapmayı sürdürüyor.
Son olarak, Başakşehir'de kopyalanmış ikiz plaka ile akaryakıt istasyonuna giren sürücü, bin 300 liralık yakıt aldıktan sonra ödeme yapmadan kaçtı. Olay, 10 Mart günü saat 03.15 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başka araca ait plakayı kopyaladığı belirlenen otomobil sürücüsü, yakıt almak için istasyona girdi.
3 İSTASYONDAN YAKIT ALIP KAÇMIŞ
İstasyon personelinden depoyu doldurmasını isteyen şüpheli, bin 300 liralık dizel yakıt aldı. Personelin pompayı depo kapağından çıkarmasının hemen ardından şüpheli, hızla gaza basarak istasyondan kaçtı.
Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, aynı kişinin şuana kadar 3 istasyondan yakıt alıp kaçtığı öğrenildi.
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