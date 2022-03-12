Aracın deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtılar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir benzin istasyonuna gelen sürücü, deposunu doldurduktan sonra parasını ödemeden kaçtı. 820 TL'lik zarara uğrayan iş yeri sahibi, kaçan sürücü ve yanındaki şahıstan şikâyetçi oldu.

İHA
12 Mart 2022 Cumartesi, 12:15
Aracın deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtılar
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İzmir yolunda bulunan bir benzinlik istasyonuna önceki gece gelen bir otomobilin sürücüsü pompa görevlisine depoyu doldurmasını söyledi.

Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını, plakanın ön camda takılı olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşünerek depoyu doldurdu. Dolum işlemi bitince araç sürücüsü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan uzaklaştı.

820 TL ZARAR

Pompa görevlisi Barış Gençtan otomobilin peşinden koşsa da yetişemedi. Plakayı sorgulatan benzin istasyonu çalışanları plakanın da sahte olduğunu fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren çalışanlar hem sürücüden hem de araçtaki ikinci kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin 820 TL’lik zararı olduğu öğrenildi.



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