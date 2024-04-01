Deprem mi oldu? 1 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 1 Nisan Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 1 Nisan Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:01
Deprem mi oldu? 1 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Nisan'da meydana gelen depremler...

1 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.01 09:36:43  38.2850   37.5442        7.5      -.-  2.7  -.-   YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.01 09:25:42  38.2768   37.5105        7.5      -.-  2.0  -.-   YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

2024.04.01 09:04:08  39.5957   28.2192        6.2      -.-  3.3  3.2   OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR)                        

2024.04.01 08:51:25  37.8703   36.3122       18.2      -.-  1.6  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               

2024.04.01 08:29:39  40.4520   29.0767        9.1      -.-  1.1  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 

2024.04.01 07:55:05  38.2947   37.5275        4.1      -.-  3.5  3.3   YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.01 07:53:12  34.2428   33.5478       13.6      -.-  2.6  -.-   KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)                 

2024.04.01 07:40:20  38.1360   38.4645        5.0      -.-  2.4  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                          

2024.04.01 07:39:28  38.1442   38.5380        6.2      -.-  1.8  -.-   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         

2024.04.01 07:13:44  38.3810   38.7425       12.3      -.-  1.4  -.-   SALKIMLI-KALE (MALATYA)                           

2024.04.01 07:05:28  37.0200   28.5457       10.9      -.-  2.2  -.-   KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)                        

2024.04.01 06:55:59  37.0900   30.5948        2.4      -.-  2.8  -.-   KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)                 

2024.04.01 06:46:23  40.7918   28.9998       12.4      -.-  1.7  -.-   CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)         

2024.04.01 06:39:50  40.6013   36.7925        1.2      -.-  2.3  -.-   GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)                            

2024.04.01 06:35:57  35.7548   25.5340        5.9      -.-  1.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             

2024.04.01 06:20:30  38.3943   37.5213        7.6      -.-  1.2  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                 

2024.04.01 06:14:35  34.4187   24.7935        2.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                   

2024.04.01 06:12:23  37.7820   27.2015        5.0      -.-  1.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.04.01 06:01:25  39.2242   41.6413        6.4      -.-  1.7  -.-   ELMADALI-HINIS (ERZURUM)                         

2024.04.01 05:57:59  35.7893   28.5300        5.0      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.01 05:44:33  35.7697   25.5005        4.6      -.-  1.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                           

2024.04.01 05:25:27  38.7427   37.4952       14.5      -.-  0.7  -.-   AYVALI-GURUN (SIVAS)                         

2024.04.01 05:07:45  38.1303   38.3482        5.4      -.-  1.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.04.01 05:06:15  39.6393   29.0805        1.0      -.-  1.9  -.-   GEDIKOREN-HARMANCIK (BURSA)                      

2024.04.01 04:50:32  37.7778   36.5070        9.6      -.-  1.2  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                           

2024.04.01 04:02:29  38.3438   27.2072        1.4      -.-  1.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                               

2024.04.01 04:00:30  38.0770   37.7342        7.8      -.-  1.6  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                       

2024.04.01 03:55:17  38.5410   39.3888        5.0      -.-  2.2  -.-   DEREBOGAZI-(ELAZIG)                             

2024.04.01 03:50:44  36.0522   36.3280        9.7      -.-  2.8  -.-   YOLAGZI-ALTINOZU (HATAY)                        

2024.04.01 03:37:09  38.6043   27.5177        6.2      -.-  1.5  -.-   YENIHARMANDALI-(MANISA)                         

2024.04.01 03:25:42  37.5892   37.3172        5.0      -.-  2.0  -.-   BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)            

2024.04.01 03:21:53  41.1998   24.3203        5.0      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN                                        

2024.04.01 03:16:08  38.6172   37.3445        2.0      -.-  1.4  -.-   YELKEN-GURUN (SIVAS)                             

2024.04.01 02:55:31  40.1768   31.7270        5.0      -.-  2.4  -.-   SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)                       

2024.04.01 02:54:09  38.2393   38.0307        1.2      -.-  1.7  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                   

2024.04.01 02:36:23  37.6670   37.4432        2.4      -.-  1.7  -.-   GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               

2024.04.01 02:16:15  40.2998   26.9995        2.8      -.-  1.5  -.-   BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)                   

2024.04.01 02:04:49  37.4222   36.9043        5.0      -.-  1.5  -.-   KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)             

2024.04.01 01:54:00  36.0007   35.9073       14.0      -.-  1.2  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                     

2024.04.01 01:40:00  38.0930   37.7753        5.0      -.-  2.2  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.04.01 01:30:01  36.5240   28.3225        6.1      -.-  2.9  -.-   AKDENIZ                                           

2024.04.01 01:09:45  38.1963   37.9678        9.1      -.-  1.3  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      

2024.04.01 01:06:17  40.4007   28.8450        8.9      -.-  2.0  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                         

2024.04.01 01:03:50  35.6315   29.1393        5.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                         

2024.04.01 00:54:13  37.8727   36.2647        2.9      -.-  2.0  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                       

2024.04.01 00:44:58  37.8858   26.9535        5.0      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     

2024.04.01 00:00:10  37.5863   35.7898       19.0      -.-  1.7  -.-   OZBASI-KOZAN (ADANA)                           


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