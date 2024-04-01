Deprem mi oldu? 1 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 01.04.2024 - 10:01

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 1 Nisan'da meydana gelen depremler...

1 NİSAN'DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.04.01 09:36:43 38.2850 37.5442 7.5 -.- 2.7 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 09:25:42 38.2768 37.5105 7.5 -.- 2.0 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 09:04:08 39.5957 28.2192 6.2 -.- 3.3 3.2 OVACIK-KEPSUT (BALIKESIR)

2024.04.01 08:51:25 37.8703 36.3122 18.2 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 08:29:39 40.4520 29.0767 9.1 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.04.01 07:55:05 38.2947 37.5275 4.1 -.- 3.5 3.3 YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 07:53:12 34.2428 33.5478 13.6 -.- 2.6 -.- KIBRIS ACIKLARI-GUNEY--(AKDENIZ)

2024.04.01 07:40:20 38.1360 38.4645 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.04.01 07:39:28 38.1442 38.5380 6.2 -.- 1.8 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.04.01 07:13:44 38.3810 38.7425 12.3 -.- 1.4 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

2024.04.01 07:05:28 37.0200 28.5457 10.9 -.- 2.2 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA)

2024.04.01 06:55:59 37.0900 30.5948 2.4 -.- 2.8 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)

2024.04.01 06:46:23 40.7918 28.9998 12.4 -.- 1.7 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

2024.04.01 06:39:50 40.6013 36.7925 1.2 -.- 2.3 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT)

2024.04.01 06:35:57 35.7548 25.5340 5.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.01 06:20:30 38.3943 37.5213 7.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)

2024.04.01 06:14:35 34.4187 24.7935 2.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.04.01 06:12:23 37.7820 27.2015 5.0 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.01 06:01:25 39.2242 41.6413 6.4 -.- 1.7 -.- ELMADALI-HINIS (ERZURUM)

2024.04.01 05:57:59 35.7893 28.5300 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

2024.04.01 05:44:33 35.7697 25.5005 4.6 -.- 1.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.01 05:25:27 38.7427 37.4952 14.5 -.- 0.7 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2024.04.01 05:07:45 38.1303 38.3482 5.4 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.01 05:06:15 39.6393 29.0805 1.0 -.- 1.9 -.- GEDIKOREN-HARMANCIK (BURSA)

2024.04.01 04:50:32 37.7778 36.5070 9.6 -.- 1.2 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 04:02:29 38.3438 27.2072 1.4 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2024.04.01 04:00:30 38.0770 37.7342 7.8 -.- 1.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.01 03:55:17 38.5410 39.3888 5.0 -.- 2.2 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG)

2024.04.01 03:50:44 36.0522 36.3280 9.7 -.- 2.8 -.- YOLAGZI-ALTINOZU (HATAY)

2024.04.01 03:37:09 38.6043 27.5177 6.2 -.- 1.5 -.- YENIHARMANDALI-(MANISA)

2024.04.01 03:25:42 37.5892 37.3172 5.0 -.- 2.0 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 03:21:53 41.1998 24.3203 5.0 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

2024.04.01 03:16:08 38.6172 37.3445 2.0 -.- 1.4 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS)

2024.04.01 02:55:31 40.1768 31.7270 5.0 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.04.01 02:54:09 38.2393 38.0307 1.2 -.- 1.7 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)

2024.04.01 02:36:23 37.6670 37.4432 2.4 -.- 1.7 -.- GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 02:16:15 40.2998 26.9995 2.8 -.- 1.5 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.04.01 02:04:49 37.4222 36.9043 5.0 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

2024.04.01 01:54:00 36.0007 35.9073 14.0 -.- 1.2 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)

2024.04.01 01:40:00 38.0930 37.7753 5.0 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.01 01:30:01 36.5240 28.3225 6.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

2024.04.01 01:09:45 38.1963 37.9678 9.1 -.- 1.3 -.- SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.01 01:06:17 40.4007 28.8450 8.9 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2024.04.01 01:03:50 35.6315 29.1393 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2024.04.01 00:54:13 37.8727 36.2647 2.9 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.01 00:44:58 37.8858 26.9535 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.01 00:00:10 37.5863 35.7898 19.0 -.- 1.7 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)