Deprem mi oldu? 19 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 19 Mart Salı 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 19 Mart Salı 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:18
Deprem mi oldu? 19 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
Abone Ol google-news

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Mart'ta meydana gelen depremler...

19 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:11:29  -.-  1.2  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                         

07:54:06  -.-  2.7  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                          

07:44:17  -.-  1.3  -.-   ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                

07:43:28   -.-  3.8  3.5   ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR)                   

07:26:34   -.-  3.4  3.3   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     

07:14:55   -.-  1.4  -.-   KOYCEGIZ (MUGLA)                                

07:03:51  -.-  3.2  3.2   DURULDU-(MALATYA)                               

06:53:24  -.-  1.8  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

06:52:54   -.-  1.8  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

06:09:03  -.-  1.4  -.-   ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)              

05:52:13  -.-  0.9  -.-   KARACA-MARMARIS (MUGLA)                         

05:47:17  -.-  0.8  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                        

05:20:08   -.-  1.4  -.-   CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 

04:57:54   -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                      

04:56:22   -.-  1.8  -.-   KUCUKHACIBEY-ELDIVAN (CANKIRI)                  

04:52:50  -.-  1.2  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                   

04:19:59   -.-  1.4  -.-   GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             

04:15:13   -.-  2.0  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                

04:03:12   -.-  1.8  -.-   DURASIL-AKHISAR (MANISA)                        

03:51:32  -.-  2.7  -.-   DURASIL-AKHISAR (MANISA)                        

03:36:54  -.-  1.7  -.-   KOZLU-(BOLU)                                    

03:34:14  -.-  1.4  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)      

02:15:27  -.-  1.7  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)               

01:56:48   -.-  1.4  -.-   YEDIOLUK-SARIZ (KAYSERI)                        

01:47:10  -.-  1.2  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)            

00:25:03   -.-  1.3  -.-   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                      


deprem haberleri deprem mi oldu haberleri Son depremler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'

TOKİ Başkanı Bulut'tan hak sahibi yurttaşa yumruk: 'Hak arama özgürlüğüne saldırı'
Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!

Polis memuru trafikte kavga etti, sürücüyü vurdu!
Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'
İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü

İftara ne pişirsem, bugün ne yemek yapsam? 18 Mart 2024 Pazartesi 8. gün iftar menüsü
Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik

Murat Kurum'dan '21 yıldır iktidardasınız. Neden hazırlamadınız İstanbul’u depreme' sorusuna yanıt: Kentsel dönüşümle ilgili mücadele ettik
Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor
Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, ‘sahte kayıtlarla’ şantaja ve tehdide uğradığını açıkladı

Adaylığı geri çekilen Gökhan Zan, ‘sahte kayıtlarla’ şantaja ve tehdide uğradığını açıkladı
Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu

Trans olduğunu açıklamıştı… Elliot Page’in yeni rolü belli oldu