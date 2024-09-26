Deprem mi oldu? 26 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Son depremler! Az önce deprem mi oldu? Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Eylül 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 26 Eylül 2024 Türkiye'deki depremler...

Deprem mi oldu? 26 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:02

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Eylül'de meydana gelen depremler...

26 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.26 07:35:48  40.8222   25.3755        5.5      -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.09.26 07:24:02  40.7742   27.4717       14.8      -.-  1.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        

2024.09.26 07:22:14  40.7738   27.4302       18.8      -.-  1.6  -.-   YENIKOY-(TEKIRDAG)                                

2024.09.26 06:39:27  38.1003   37.1948        7.3      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   

2024.09.26 05:57:40  40.8232   25.3160        7.8      -.-  1.5  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.09.26 05:46:37  40.7727   25.4062        5.0      -.-  2.0  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.09.26 05:42:05  40.7985   25.3695        2.4      -.-  1.7  -.-   EGE DENIZI                                        

2024.09.26 05:32:43  37.0660   28.3003       13.1      -.-  1.3  -.-   KUYUCAK-(MUGLA)                                   

2024.09.26 04:49:35  39.3215   41.1505        5.3      -.-  2.0  -.-   ALABALIK-VARTO (MUS)                              

2024.09.26 04:41:21  38.4978   37.2635       11.6      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

2024.09.26 04:40:50  35.5643   27.1425       15.4      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           

2024.09.26 04:32:51  38.8668   42.1215        5.8      -.-  1.9  -.-   NAZIK-AHLAT (BITLIS)                              

2024.09.26 03:53:47  37.7697   36.5502        7.0      -.-  2.0  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            

2024.09.26 03:40:55  38.2607   31.1485       17.4      -.-  1.2  -.-   YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)                         

2024.09.26 03:16:28  38.2828   42.5665        8.7      -.-  1.6  -.-   KISIKLI-TATVAN (BITLIS)                           

2024.09.26 02:17:23  37.3860   35.5403       21.0      -.-  2.3  -.-   UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA)                           

2024.09.26 00:38:25  37.0158   29.1603        5.0      -.-  1.7  -.-   AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)                          

2024.09.26 00:11:27  36.1692   41.4567        9.6      -.-  2.5  -.-   SURIYE                                            


Etiketler: #deprem mi oldu #depremler #Son depremler

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