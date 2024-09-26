Deprem mi oldu? 26 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:02

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:02

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 26 Eylül'de meydana gelen depremler...

26 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.26 07:35:48 40.8222 25.3755 5.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2024.09.26 07:24:02 40.7742 27.4717 14.8 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2024.09.26 07:22:14 40.7738 27.4302 18.8 -.- 1.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG)

2024.09.26 06:39:27 38.1003 37.1948 7.3 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.09.26 05:57:40 40.8232 25.3160 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2024.09.26 05:46:37 40.7727 25.4062 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.09.26 05:42:05 40.7985 25.3695 2.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2024.09.26 05:32:43 37.0660 28.3003 13.1 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA)

2024.09.26 04:49:35 39.3215 41.1505 5.3 -.- 2.0 -.- ALABALIK-VARTO (MUS)

2024.09.26 04:41:21 38.4978 37.2635 11.6 -.- 1.4 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.09.26 04:40:50 35.5643 27.1425 15.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

2024.09.26 04:32:51 38.8668 42.1215 5.8 -.- 1.9 -.- NAZIK-AHLAT (BITLIS)

2024.09.26 03:53:47 37.7697 36.5502 7.0 -.- 2.0 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

2024.09.26 03:40:55 38.2607 31.1485 17.4 -.- 1.2 -.- YAGCILAR-YALVAC (ISPARTA)

2024.09.26 03:16:28 38.2828 42.5665 8.7 -.- 1.6 -.- KISIKLI-TATVAN (BITLIS)

2024.09.26 02:17:23 37.3860 35.5403 21.0 -.- 2.3 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA)

2024.09.26 00:38:25 37.0158 29.1603 5.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-CAMELI (DENIZLI)

2024.09.26 00:11:27 36.1692 41.4567 9.6 -.- 2.5 -.- SURIYE