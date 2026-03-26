Cumhuriyet Gazetesi Logo
Depreme alışverişte yakalandılar: Panik içinde kaçış kameraya yansıdı!

26.03.2026 12:04:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme bijutericide yakalanan yurttaşlar, alışverişi yarıda bırakarak işletmeden dışarı çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; saat 10.37'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.

Deprem anı ise, bir bijuteri işletmesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alışveriş yapan kadınların depremi hissetmelerinin ardından, alışverişi yarıda keserek işletmeden çıktıkları görüldü.

İlgili Konular: #deprem #Elazığ #Alışveriş

İlgili Haberler

Elazığ'daki depremin ardından bölgeyi ne bekliyor? Naci Görür'den dikkat çeken uyarı! Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ Sivrice'de yaşanan 4.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin "2020’de bu bölgede 6,8’lik deprem yine olmuştu. Bugünkü deprem ya bu depremde kırılmamış parça veya 2023'de belli ölçüde yüklenmiş parça. Burada büyük afet beklemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika... Elazığ Sivrice'de deprem meydana geldi Son dakika haberi... AFAD, Elazığ Sivrice merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Son dakika depremler! Elazığ'da deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Mart 2026 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Elazığ'da deprem mi oldu? 26 Mart 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?