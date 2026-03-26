Elazığ'daki depremin ardından bölgeyi ne bekliyor? Naci Görür'den dikkat çeken uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de ve yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

"202'DE KIRILMAMIŞ VEYA 2023'DE BELLİ ÖLÇÜDE YÜKLENMİŞ PARÇA..."

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de, depreme ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Biraz önce Alıncık, Elazığ’da sığ ve küçük bir deprem (4,3) oldu. 2020’de bu bölgede 6,8’lik deprem yine olmuştu. Bugünkü deprem ya bu depremde kırılmamış parça veya 2023'de belli ölçüde yüklenmiş parça. Burada büyük afet beklemiyoruz. Geçmiş olsun."