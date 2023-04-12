Depremzede ailenin aracı TIR ile çarpıştı: 5 yaralı

Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:45

Güncelleme: 12.04.2023 - 09:46

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen olayda, Malatya’da depremde evleri zarar gören İşkur ailesi 20 gün önce Samsun’a geldi.

Kuruyemiş satarak geçimlerini sağlamaya çalışan aile, Ankara’da düzenlenen Malatya Günleri Fuarı’na katılıp kuruyemiş satmak için bu sabah Samsun’dan yola çıktı.

Bayram İşkur (52) idaresindeki minibüs kavşakta yolun karşısına geçmekte olan Nazır Yılmaz yönetimindeki çekici ve TIR'ın arka lastiğine çarptı. Kazada yaralanan aile araçta sıkıştı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aracın içinde sıkışan anne ve küçük kızı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Bayram İşkur, eşi Arzu İşkur (46) çocukları Abdullah Kağan İşkur (23) Eda Su İşkur (19) ile Esma Sarenur İşkur (8) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.