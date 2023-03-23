Depremzedelerin oy sorunu: En az 3 milyon kişi kullanamayacak

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:21

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 11:21

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Maraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası hükümetin söylediğine göre 10 ilde yaşayan 5 milyon kişinin bölgeden göç ettiğini belirtti.

Bu insanların oy kullanamayacağını söyleyen Tezkan," e-Devlet üzerinden veya nüfus müdürlüklerine başvurarak adres değişikliği yapma süresi geçen hafta cuma akşamı doldu. Tahminim en az üç milyon kişi bu sebeple oy veremeyecek" dedi.

Tezkan bugünkü "Muhalefet ayakta uyuyor!" başlıklı yazısında, "Yüksek Seçim Kurulu oy kullanmamaları için elinden geleni yaptı… Milletvekilliği başvurusu dolmadan, cumhurbaşkanı adayı olmak için süre varken depremzedelere adres değişikliğini kapattı..." ifadelerini kullandı.

Tezkan yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"İbrahim Kahveci dün sabah İsmail Küçükkaya’nın yayınına çıktı. Bu meseleyi ele alırken Kahveci kendine gelen bir mektuptan söz etti.

Depremzedenin yazdıklarını iletiyorum…

'Alanya’dan yazıyorum. Geçici ikamet için nüfus müdürlüğüne başvurduk. Depremzede üç ailemiz var. 10 seçmen. ‘geçici olsa da ikametinizi aldırdığınız takdirde depremdeki kayıplarınızı ve hasarlarınızla ilgili haklarınızı kaybediyorsunuz. İş yeri, ev, araba vs. Mina yardımı dahil hiçbir hak talebiniz olmaz.’ Cevabını aldık. Oy kullanma için enkaz bölgesine gitme gibi bir olanağımız yok. Hakkımızı kaybetmemek için ikamet değişikliği yapmadık. Bunun tezgah olduğunu düşünüp çıldırdık. Gündeme alırsanız sevinirim. Çünkü bundan kimsenin haberi yok'

İçişleri Bakanı’na…

Saray danışmanlarına duyulur diyeceğim ama bi fırıldak dönüyorsa fırıldağı çeviren onlardır…

En iyisi muhalefete sesleneyim…Uyuma, uyursan seçimden sonra sıra sana gelecek!.."