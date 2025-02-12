Depremzedenin çilesi bitmiyor: Hatay Dörtyol'da şantiye işçilerinin yatakhanesi yandı!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Depremzedenin çilesi bitmiyor: Hatay Dörtyol'da şantiye işçilerinin yatakhanesi yandı!
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DHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:41

İlçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler yangına müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmasına başladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.


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