Dereye kapılıp kaybolan 13 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılıp kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

AA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 12:47
Dereye kapılıp kaybolan 13 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor
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Kırsal Yukarı Durmuş Mahallesi'nde, Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları olayın 6'ncı gününde de devam ediyor.

Bölgedeki yurttaşların da destek verdiği çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken su yüzeyinde de derenin akış yönüne doğru arama çalışmaları devam ediyor.

22 Mart'ta Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) yurttaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar Devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.


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