Destek sürüyor... ‘Cumhuriyet’in yaktığı mum Türkiye’yi aydınlatsın’

Cumhuriyet Okurları’nın (CUMOK) öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet imecesine destek ve dayanışma çağrıları artarak sürüyor. Yurttaşlardan gelen istek üzerine kampanyamız 29 Ekim’e kadar uzatıldı.

Kampanyaya gelen destek mesajları şöyle:

*Türkiye Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanı ve 22. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Karademir:

Cumhuriyeti ayakta tutmak, devam ettirmek istiyorsak bu mücadele aynı zamanda Cumhuriyet gazetesini sahiplenmekle mümkün. Tüm yurttaşlarımızı imece dayanışmasına davet ediyorum. Güç versinler, gazeteye sahip çıksınlar. Biz kendi aramızda kurduğumuz bir dayanışmayla bu kampanyaya destek verdik. Şimdi parlamentoda görev yapmış üyelerimizle de bu dayanışma için bir diyaloğa gireceğim. Cumhuriyet bizim için çok önemli.

*Eski DİSK Genel Başkanı ve 27. Dönem İzmir Milletvekili Kani Beko:

Türkiye’de kadınların, emekçilerin, gençlerin, işçilerin, işsizlerin, dulların ve yetimlerin sesi olan Cumhuriyet gazetemiz mutlaka yaşamalı. Doğru haberi öğrenmek için ben 50 yıldan bu yana Cumhuriyet gazetesini okuyorum. Cumhuriyet gazetesi deyince aklıma Konfüçyüs geliyor. Konfüçyüs’ün güzel bir sözü vardır, ‘Karanlığa küfretmeyin. Aydınlık için bir mum yakın.’ Cumhuriyet gazetesinin de aydınlık Türkiye için yakmış olduğu mum önümüzdeki günlerde umarım bir meşale olur, Türkiye’yi aydınlatır.

*Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri Mücteba Binici:

Cumhuriyet gazetesi babamdan emanettir. Güç vermek görevdir. Kurulduğu 7 Mayıs 1924’ten bugüne ülkemizin bağımsızlığı, laiklik, demokrasi ve insan haklarından taviz vermeden yayınına devam etmektedir, edecektir.

CUMHURİYET’E DESTEK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhuriyet, 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli yayıncılık yapıyor. Cumhuriyet 101 yıldır bağımsız. Katkınızla bağımsızlığımız güçlenecek. Cumhuriyet 101 yıldır Aydınlanmacı. Bağışınızla Aydınlanma ateşi parlayacak. Cumhuriyet 101 yıldır okurun ve halkın öz gücüne yaslanıyor. Dayanağımızsınız. Cumhuriyet, 101 yıldır demokrasiyi ve özgürlükleri savunuyor. Gücümüzsünüz.

BANKA BİLGİLERİ

TL HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 1214335

IBAN NO: TR38 0006

4000 0011 0411 2143 35

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

EUR HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852447

IBAN NO: TR69 0006 4000

0021 0410 8524 47

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

USD HESAP

CUMHURİYET VAKFI

BANKA ADI: Türkiye İş Bankası Pangaltı Şubesi

HESAP NO: (1041) 0852409

IBAN NO: TR28 0006 4000

0021 0410 8524 09

SWIFT CODE: ISBKTRIS

-----

AVRUPADAN BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN

YENİGÜN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK A.Ş

BANKA ADI: İşbank GmbH Frankfurt Branch

HESAP NO: 002628900-9

IBAN NO: DE45 5023 0600

0026 2890 09

BIC NO: ISBKDEFXXXX