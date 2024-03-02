‘Devrimlerin 100’üncü yılında laiklikten şeriata mı?’ başlıklı panel düzenlendi

3 Mart Devrim Yasalarının kabul edilişinin üzerinden 100 yıl geçti.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00
‘Devrimlerin 100’üncü yılında laiklikten şeriata mı?’ başlıklı panel düzenlendi
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Kadın Araştırmaları Derneği, “Devrimlerin 100’üncü yılında laiklikten şeriata mı?” başlığıyla İstanbul Levent’teki Zübeyde Ana Kültür Merkezi’nde bir panel düzenledi. Panele, Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Prof Dr. Necla Arat, avukat Aydeniz Tuskan, avukat Şenal Sarıhan, gazetemizin yazarı Zülal Kalkandelen, emekli amiral Türker Ertürk ve gazeteci Sedef Kabaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Necla Arat, “3 Mart 1924 tarihi AKP iktidarının, yandaşlarının ve İslamcı örgütlerin anımsamayı hiç istemedikleri, hatta takvimlerden silmeyi düşündükleri bir tarih. Türkiye Cumhuriyeti, son 20 yılda hukukun üstünlüğünün çiğnendiği, eğitim ve laik hukukun önce sinsice, daha sonra açıktan açığa ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tehlikeli bir süreci yaşadı. Bu kapkaranlık gericilik sarmallarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Panelde konuşan Kalkandelen, “Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen bu devrim, mucize bir devrim. Bizim bugün demokratik laik bir ülkede yaşama imkânımız varsa Atatürk sayesinde. Geldiğimiz nokta 100 yıl öncesinden de kötü belki. AKP’nin son 22 yılda dinci gericiliği şahlandırdığına tanık oluyoruz. Artık adliye koridorlarında şeriat çığlıkları atılıyor. Kadın hakları ne hale geldi. AKP bir karşıdevrim tarikatına dönüşmüştür. Bu mücadeleyi hepimizin vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘TERMİNAL SAFHADA’

Emekli amiral Ertürk de, “2002’de AKP ile birlikte karşı devrim süreci terminal safhasında. Bugün Türkiye demokratik bir ülke değil, laiklik ve hukuk yok” dedi. Avukat Sarıhan ise “Bu iktidar niye 20 yıldır değişmiyor bakmak lazım. Devrimlere sahip çıkma konusunda hepimizin önemli ihmalleri olmuştur” açıklamasını yaptı.


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