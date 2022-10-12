Didim’de dört insan kaçakçısı yakalandı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:05

Didim ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

İçerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, hareketli yelkenli tekneler durdurdu. İki tekne içerisindeki toplam 149 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.