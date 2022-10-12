Didim’de dört insan kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde iki farklı operasyonda yelkenli tekneler içerisindeki 149 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

İHA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 10:05
Didim’de dört insan kaçakçısı yakalandı
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Didim ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekneye operasyon düzenlendi.

İçerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik, hareketli yelkenli tekneler durdurdu. İki tekne içerisindeki toplam 149 düzensiz göçmen ve 4 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı. 

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 


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