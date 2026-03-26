Dilovası davasında üçüncü gün: Sanık Yörüklü, 'Ali Osman Akat bana emniyet ile irtibat halindeyim' dedi

26.03.2026 12:00:00
Güncellenme:
Ufuk Sepetci
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında sanık Onay Yörüklü’nün kan donduran ifadeleri damga vurdu. Eski Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Ali Osman Akat ile cezaevinde tanıştığını belirten Yörüklü, olay sonrası firari sanıkları "yeğenim" diyerek kendisine emanet ettiğini ve kaçmalarına aracılık etmesini istediğini iddia ederek, "Bilsem asla gitmezdim" savunmasını yaptı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın üçüncü gün duruşması saat 10.30 sıralarında başladı. Duruşmada sanık Onay Yörüklü’nün savunması alındı.

“AKAT İLE CEZAEVİNDE TANIŞTIM”

Savunmasında inşaat işleriyle uğraştığını belirten Yörüklü, Ali Osman Akat ile cezaevinde tanıştığını söyledi. Tahliye olduktan sonra Bodrum’da yaşadığını ifade eden Yörüklü, Akat’ın kendisini arayarak çalışmak için davet ettiğini ve bu nedenle Çerkezköy’e geldiğini anlattı.

Zaman zaman Akat’a ait fabrikada günlük işlerde çalıştığını belirten Yörüklü, olay günü ise TOKİ şantiyesinde bulunduğunu söyledi.

“YEĞENLERİNİ AĞIRLAMAMI İSTEDİ”

Yörüklü, olay günü Akat’ın kendisini arayarak “Yeğenlerim var, ağırlayabilir misin?” dediğini ve ardından haberleri gördün mü dediğini aktardı. Ardından haberleri kontrol ettiğini ancak ilk etapta herhangi bir bilgiye ulaşamadığını ifade etti.

Daha sonra ilerleyen saatlerde Akat’ın gönderdiği bağlantı üzerinden olaydan haberdar olduğunu belirten Yörüklü, fabrikanın outlet kısmına giderek burada bekleyen kişilerle karşılaştığını söyledi.

“Arabada bekleyen iki yeğen ve ‘Apo’ denilen kişiyle karşılaştım” diyen Yörüklü, bu kişileri alarak Marmara Ereğlisi’ne götürdüğünü ifade etti.

“AKAT ‘ORADA BEKLE’ DEDİ”

Yörüklü, olayın ardından Ali Osman Akat’ın kendisine “Ben emniyetle irtibat halindeyim, orada bekle, bir yere kaçmasınlar” dediğini öne sürdü.

Bu talebi kabul etmediğini belirten Yörüklü, “Kimsenin bekçisi olmayacağımı söyledim” dedi.

“POLİSİ KENDİM ARADIM”

İstanbul Emniyeti ile iletişime geçtiğini ve konum paylaşmaya çalıştığını anlatan Yörüklü, daha sonra Kocaeli Emniyeti ile birlikte sanıkların bulunduğu adrese giderek iki kardeşi polise teslim ettiğini ifade etti.

Yörüklü, “Kendi irademle polisi arayarak ihbarda bulundum” dedi.

“BİLSEM ASLA GİTMEZDİM”

Olayın detaylarını sonradan öğrendiğini vurgulayan Yörüklü, “İnternetten araştırdım. Bilsem asla gitmezdim” ifadelerini kullandı.

Akat’ın kendisine, “Bu çocukların babasının fabrikası, bunların suçu yok” dediğini de aktaran Yörüklü, can güvenliği gerekçesiyle hareket ettiğini savundu.

Yörüklü, yaşananlar nedeniyle ailesiyle ilişkisinin bozulduğunu belirterek, ailesinin kendisiyle görüşmediğini ve mağdur ailelerin anmalarına katıldığını söyledi.

Duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

BASINA YÖNELİK KISITLAMALAR ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Duruşmanın görüldüğü cezaevi kampüsünde basın mensuplarına yönelik kısıtlamalar üçüncü günde de sürüyor. Gazetecilerin duruşma salonuna telefon ve bilgisayar ile girmesine izin verilmedi.

Yedi işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin 16 sanığın yargılanmasına bugün başlanıyor: Dilovası’nda ilk duruşma Kocaeli Dilovası’nda üçü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği fabrika yangınına ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Aileler, duruşmanın cezaevi kampüsüne alınmasına tepki göstererek kamuoyuna çağrı yaptı.
Dilovası’ndaki işçi katliamı davasında ikinci gün: Patronlar sorumluluğu reddetti, duruşmada gerginlik yaşandı Kocaeli Dilovası’nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik yangını davasında patron Altay Ali Oransal, üretim süreçlerinde sorumluluğu olmadığını savundu. Duruşmada basına yönelik kısıtlamalar sürerken, Türkiye Gazeteciler Sendikası uygulamaya tepki gösterdi.
Dilovası’ndaki işçi katliamı davasında ilk gün: Sanık savunmaları tepki çekti Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım 2025’te Ravive Kozmetik’te çıkan ve 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ilk duruşması Kandıra’daki Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü. Duruşmada sanık savunmaları ile ailelerin tepkileri öne çıktı.