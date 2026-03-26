Dilovası davasında üçüncü gün: Sanık Yörüklü, 'Ali Osman Akat bana emniyet ile irtibat halindeyim' dedi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 3’ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik yangınına ilişkin davanın üçüncü gün duruşması saat 10.30 sıralarında başladı. Duruşmada sanık Onay Yörüklü’nün savunması alındı.

“AKAT İLE CEZAEVİNDE TANIŞTIM”

Savunmasında inşaat işleriyle uğraştığını belirten Yörüklü, Ali Osman Akat ile cezaevinde tanıştığını söyledi. Tahliye olduktan sonra Bodrum’da yaşadığını ifade eden Yörüklü, Akat’ın kendisini arayarak çalışmak için davet ettiğini ve bu nedenle Çerkezköy’e geldiğini anlattı.

Zaman zaman Akat’a ait fabrikada günlük işlerde çalıştığını belirten Yörüklü, olay günü ise TOKİ şantiyesinde bulunduğunu söyledi.

“YEĞENLERİNİ AĞIRLAMAMI İSTEDİ”

Yörüklü, olay günü Akat’ın kendisini arayarak “Yeğenlerim var, ağırlayabilir misin?” dediğini ve ardından haberleri gördün mü dediğini aktardı. Ardından haberleri kontrol ettiğini ancak ilk etapta herhangi bir bilgiye ulaşamadığını ifade etti.

Daha sonra ilerleyen saatlerde Akat’ın gönderdiği bağlantı üzerinden olaydan haberdar olduğunu belirten Yörüklü, fabrikanın outlet kısmına giderek burada bekleyen kişilerle karşılaştığını söyledi.

“Arabada bekleyen iki yeğen ve ‘Apo’ denilen kişiyle karşılaştım” diyen Yörüklü, bu kişileri alarak Marmara Ereğlisi’ne götürdüğünü ifade etti.

“AKAT ‘ORADA BEKLE’ DEDİ”

Yörüklü, olayın ardından Ali Osman Akat’ın kendisine “Ben emniyetle irtibat halindeyim, orada bekle, bir yere kaçmasınlar” dediğini öne sürdü.

Bu talebi kabul etmediğini belirten Yörüklü, “Kimsenin bekçisi olmayacağımı söyledim” dedi.

“POLİSİ KENDİM ARADIM”

İstanbul Emniyeti ile iletişime geçtiğini ve konum paylaşmaya çalıştığını anlatan Yörüklü, daha sonra Kocaeli Emniyeti ile birlikte sanıkların bulunduğu adrese giderek iki kardeşi polise teslim ettiğini ifade etti.

Yörüklü, “Kendi irademle polisi arayarak ihbarda bulundum” dedi.

“BİLSEM ASLA GİTMEZDİM”

Olayın detaylarını sonradan öğrendiğini vurgulayan Yörüklü, “İnternetten araştırdım. Bilsem asla gitmezdim” ifadelerini kullandı.

Akat’ın kendisine, “Bu çocukların babasının fabrikası, bunların suçu yok” dediğini de aktaran Yörüklü, can güvenliği gerekçesiyle hareket ettiğini savundu.

Yörüklü, yaşananlar nedeniyle ailesiyle ilişkisinin bozulduğunu belirterek, ailesinin kendisiyle görüşmediğini ve mağdur ailelerin anmalarına katıldığını söyledi.

Duruşmada sanık savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

BASINA YÖNELİK KISITLAMALAR ÜÇ GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Duruşmanın görüldüğü cezaevi kampüsünde basın mensuplarına yönelik kısıtlamalar üçüncü günde de sürüyor. Gazetecilerin duruşma salonuna telefon ve bilgisayar ile girmesine izin verilmedi.