Din dolandırıcılığında son nokta... Bu kez de 'sallama' dua!
Okunmuş su yapmak için 'ayet kağıtları' üretildi. Ayet kağıtlarının suyun içine koyulduğu video sosyal medyada tepki çekti.
Din dolandırıcılığına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez okunmuş su yapmak için 'ayet kağıtları' üretildi. Sosyal medyada paylaşılan bir video gündem oldu. Videoda bardağa sığabilen dua yazılı bir kağıt görülüyor.
Bu sayfalar, bardak boyutunda üretilmiş ve Kuran'dan ayetler içeriyor. Kullanıcılar, bu sayfaları su dolu bir bardağa koyarak suyun "okunmuş" hale gelmesini ve şifa kaynağı olmasını umuyor.
Paylaşılan o görüntüler büyük tepki çekti.
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