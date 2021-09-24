Din istismarıyla dolandırdılar: "Nasıl olur da inanırım böyle şeye?"

24 Eylül 2021 Cuma, 12:32

Bolu'da, dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Çetin K, Ömer M, Yaşar K. ve mağdur Osman A. ile tarafların avukatları katıldı.

İddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme başkanının dava dosyasında yer alan güvenlik kamera kayıtlarında görülen 3 kişinin kendileri olup olmadığını sorması üzerine söz alan Çetin K, "İnsanoğlu birbirine benzer, o fotoğraf bana ait değil." dedi.

"BEN BUNU HAK ETTİM"

Sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade eden Osman A. ise "Olay günü bu 3 kişi yanıma yanaşarak, hayır işleriyle uğraştıklarını söyleyip, cebimdeki parayı kendilerine vermemi ve dualarla okuyup üfledikten sonra geri vereceklerini de vadettiler. Ben de onlara inandım. Sattığım patateslerin parası olan 16 bin 500 lirayı kendilerine verdim. Sonra, 'Bir apartmana girip, paraları okuyup üfleyip geleceğiz.' dediler. Ama bir anda kayboldular. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim. Ben bunu hak ettim, nasıl olur da inanırım böyle şeye?" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.