Direnişe biber gazlı müdahale
Şanlıurfa'da Özak Tekstil işçileri Öziplik-İş Sendikası’ndan ayrılarak BİRTEK-SEN’de örgütlendi.
Sendika temsilcisi işçinin işten atılması üzerine greve çıkan BİRTEK-SEN’deki diğer işçilere dün polis biber gazı ve copla müdahale etti.
BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’le birlikte 22 kişinin gözaltına alınması üzerine çalışmaya devam eden işçiler de iş bıraktı.
Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Türkmen, taleplerini şöyle sıraladı:
“İşten atılan
arkadaşımız geri alınsın.
Sendika seçme özgürlüğüne
saygı duyulsun. Direnişte
geçen günlerin ücreti
yatırılsın."
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