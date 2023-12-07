Direnişe biber gazlı müdahale

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Sendika temsilcisi işçinin işten atılması üzerine greve çıkan BİRTEK-SEN’deki diğer işçilere dün polis biber gazı ve copla müdahale etti.

BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen’le birlikte 22 kişinin gözaltına alınması üzerine çalışmaya devam eden işçiler de iş bıraktı.

Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı. Türkmen, taleplerini şöyle sıraladı:

“İşten atılan arkadaşımız geri alınsın. Sendika seçme özgürlüğüne saygı duyulsun. Direnişte geçen günlerin ücreti yatırılsın."

