Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim atandı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 02:04

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Emin Akseki atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında ise açık bulunan Başmüfettişliklere 23 kişinin atandığı Resmi Gazete'de yayımlandı.



