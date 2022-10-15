Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim atandı
Dışişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yapılan atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim atandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.
Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Emin Akseki atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında ise açık bulunan Başmüfettişliklere 23 kişinin atandığı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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